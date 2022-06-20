Лондон, , 16:13 — REGNUM Небольшую операцию сделали британскому премьер-министру Борису Джонсону, передаёт 20 июня ВВС. Пока обязанности главы правительства исполняет заместитель Джонсона Доминик Рааб.

Борис Джонсон Boris-johnson.com

По данным представителя британского премьер-министра, хирургическое вмешательство проходило под общим наркозом. Это «плановая операция, связанная с пазухами носа».

Также есть информация о том, что операцию провели в 6:00 (время местное), причём через четыре часа политик уже находился на Даунинг-стрит. Завтра, 21 июня, у него состоится встреча с высокопоставленными чиновниками.

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