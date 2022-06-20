Таджикистан, 4 августа, 2006, 10:15 — ИА Регнум. В целях поддержания конкурентоспособности пассажирских тарифов ГУАП "Точикистон" снизило стоимость тарифа на маршруте Душанбе - Москва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании Назира Давлатова.

По ее словам, со 2 августа 2006 года пассажирский тариф на этом направлении составляет бизнес-классом - $340, эконом-классом - $290. Кроме того, по словам Давлатовой, введены специальные тарифы на маршруте Душанбе- Москва. Это "молодёжный" - с ограничением возраста от 12 до 25 лет - $260, "семейный"- минимальное количество пассажиров одной семьи 2 человека - $240, приобретение билета за 2 дня до вылета - $220. На маршруте Москва - Душанбе также введены в действие специальные тарифы экономического класса: - с приобретением билета только за 15 дней до вылета - $290 - с приобретением билета только за 2 дня до вылета - $270.