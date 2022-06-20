Кемерово, , 16:12 — REGNUM В городе Кемерово после ливня затопило подземную парковку в микрорайоне Кемерово-Сити. Также в городе размыты дороги и детская площадка. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

Ливень

«Притомский, 11 каждый год топит подземную парковку. УК Кемерово-Сити не предпринимает никаких действий для устранения проблемы. Люди огромные деньги платили за парковочное место», — говорится в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Вода затопила проспекты Притомский и Московский в районе президентского кадетского училища.

«Это спасибо тем, кто асфальт катал, — прокомментировал один из подписчиков. — Ни стоков ни ливнёвок не делают».