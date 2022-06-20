Нур-Султан, , 16:09 — REGNUM 25 человек, задержанных во время январских беспорядков в Алма-Атинской области, признаны пострадавшими в ходе пыток. Об этом 20 июня в ходе брифинга сообщил Начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять — содержатся под стражей», — сказал Шалабаев.

Он отметил, что все заявившие о пытках сообщили, что правоохранители якобы использовали схожие методы. Обвиняемыми по делу признаны пятеро сотрудников полиции, из которых трое признали вину.

Стоит отметить, что в Казахстане первые приговоры непосредственным участникам беспорядков вынесли в начале июня. Судебных приговоров в отношении правоохранителей, превысивших полномочия в этот период, пока не было.

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