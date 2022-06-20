Москва, 20 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на чисто символические 0,04% торгуясь по $113,16 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

The-free-rider.com Нефтедобыча

«Сильная просадка произошла на нефтяных торгах вечером 17 июня, когда опасения дальнейшего ужесточения кредитной политики ФРС США вызвали ожидания сокращения экономической активности.

Сегодня негатива добавила информация о росте поставок российской нефти в Китай и Индию, говорящая о том, что, несмотря на санкции глобальное предложение остается высоким.

Кроме того, президент США Джо Байден собрался на нефтяную конференцию в Саудовской Аравии, не оставляя попыток склонить Эр-Рияд к увеличению добычи.

Однако не стоит ожидать дальнейшего снижения котировок в текущей ситуации — нефть остается защитным активом в период бегства из бумажных инструментов», — пояснил эксперт.

Читайте также: Цены на нефть продолжают отступать к уровню $112