Москва, 20 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, вышел тизер полнометражной картины «Чебурашка», основанной на одноимённом советском мультфильме. Ролик собрал неоднозначные комментарии зрителей.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

Некоторые пользователи отметили, что изображение главного героя киноленты Чебурашка, озвученного Ольгой Кузьминой, вышло милым. Однако часть зрителей сравнила Чебурашку с «уродливым» Соником — первоначальной версией дизайна ежа для картины «Соник в кино» (2020).

«Надо поменять модельку Чебурашки», — считает Наталья Парус.

«Ну, конечно, не Соник первой ревизии. Но как детский семейный фильм может и покатит», — предполагает DrFaustXIII

«Неплохо бы было сделать более мультяшного Чебурашку, как того же Соника. Но здесь, я думаю, никто не будет прислушиваться к зрителям», — пишет UKNS Band.

«Оказывается первая версия Соника была не такая уж плохая», — отмечает ofiofagus.

ИА REGNUM напоминает, что после выхода трейлера картины «Соник в кино» пользователи Сети раскритиковали дизайн главного героя. Из-за этого создатели фильма приняли решение перерисовать Соника, сделав его менее реалистичным. Первая версия ежа получила название «уродливый» Соник.