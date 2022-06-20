В Сети нового Чебурашку сравнивают с «уродливым» Соником
Москва, 20 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, вышел тизер полнометражной картины «Чебурашка», основанной на одноимённом советском мультфильме. Ролик собрал неоднозначные комментарии зрителей.
Некоторые пользователи отметили, что изображение главного героя киноленты Чебурашка, озвученного Ольгой Кузьминой, вышло милым. Однако часть зрителей сравнила Чебурашку с «уродливым» Соником — первоначальной версией дизайна ежа для картины «Соник в кино» (2020).
«Надо поменять модельку Чебурашки», — считает Наталья Парус.
«Ну, конечно, не Соник первой ревизии. Но как детский семейный фильм может и покатит», — предполагает DrFaustXIII
«Неплохо бы было сделать более мультяшного Чебурашку, как того же Соника. Но здесь, я думаю, никто не будет прислушиваться к зрителям», — пишет UKNS Band.
«Оказывается первая версия Соника была не такая уж плохая», — отмечает ofiofagus.
ИА REGNUM напоминает, что после выхода трейлера картины «Соник в кино» пользователи Сети раскритиковали дизайн главного героя. Из-за этого создатели фильма приняли решение перерисовать Соника, сделав его менее реалистичным. Первая версия ежа получила название «уродливый» Соник.