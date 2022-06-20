Смоленск, 20 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело о незаконной вырубке леса более чем на тысяче гектаров в Смоленской области передано в суд. Обвиняемым по делу проходит 56-летний житель Московской области, сообщили 20 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что в 2012–2020 годах он, в составе организованной преступной группы, по фиктивным договорам подряда на якобы очистку земель от дикорастущих растений, организовал вырубку лесных насаждений, а также не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников на территории Гагаринского района. Общая площадь рубки составила не менее тысячи гектаров. Следователи считают, что общий объём преступно добытой и затем проданной древесины составил более 193 тыс. кубометров.

Незаконная рубка, в том числе в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях причинила лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму более 3 млрд 352 млн рублей. На имущество фигуранта на общую сумму более 7,5 млрд рублей наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения находится дело второго фигуранта дела.