Бухарест, , 16:08 — REGNUM Высший кассационный суд Румынии признал невиновным экс-председателя Сената (верхней палаты) парламента страны Кэлина Попэску-Тэричану в инкриминируемых ему коррупционных действиях. Об этом 20 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд Kakprosto.ru

Согласно официальной информации, Попэску-Тэричану имеет право подать встречный иск против своих потенциальных недоброжелателей. По мнению независимых румынских аналитиков, у него «есть все шансы выиграть процесс».

Напомним, c 2014-по 2019-й годы К. Попэску-Тэричану возглавлял Сенат Румынии. Ранее румынская Генпрокуратура обвинила его в лоббировании интересов корпораций США.