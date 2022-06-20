Москва, 20 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Приговор бывшему главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову вынес 20 июня Преображенский районный суд Москвы, сообщает корреспондент со ссылкой на документы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Чиновника обвиняли в получении особо крупных взяток и незаконном хранение оружия. По данным издания «Ъ-Черноземье», Анатолия Попкова приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Экс-главу муниципалитета задержали на рабочем месте в октябре 2019 года.