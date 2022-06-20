Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге прекращает свою работу. Об этом 20 июня сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Санкт-Петербурге и завершить деятельность Института в России», — сказано в сообщении организации.

Институт Финляндии работал в Северной столице 30 лет. Представители организации выразили благодарность неравнодушным к культуре этой страны и посетителям своей библиотеки.

Отметим, что ранее, после начала Россией спецоперации на Украине, Институт Финляндии в Петербурге заявлял о приостановке своей работы.