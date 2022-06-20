Москва, 20 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,03%, до 55,82 рубля. Евро теряет 0,66%, отступая до 58,47 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Сегодня с утра, после небольшой коррекции, вызванной пятничной просадкой нефтяных цен, рубль продолжил укрепление.

Не смогли изменить ситуацию даже заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сохранения бюджетного правила, ни информация о том, что правительство работает над возвратом доллара в коридор 70-80 рублей.

Предложение валюты продолжает превышать спрос, бюджет исполняется с профицитом, сальдо внешней торговли растет, а скоро экспортеры опять начнут продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Рубеж 55 рублей за доллар пока остается серьезной поддержкой для американской валюты, но если он будет продавлен, возможно, движение в район 50 рублей за доллар и близкие уровни по евро», — считает эксперт.

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