Париж, 20 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Лагерь президента Франции Эммануэля Макрона в «шоке» от «санкционного голосования» на парламентских выборах, которые прошли 19 июня, сообщает Franceinfo.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Коалиция президента не смогла сохранить абсолютное большинство в парламенте, и теперь ей придется вести переговоры с оппозицией, чтобы протолкнуть свои реформы. Согласно окончательным результатам МВД Франции, коалиция президента получила 245 мест в Национальной ассамблее страны.

«Это очень разочаровывающий результат. Это просто невероятно! Когда президентский срок едва начался, у избирателей хватило воли изменить баланс, чтобы не дать Эммануэлю Макрону свободы действий», — заявил французский политолог Бруно Котрес.

Лагерь Эммануэля Макрона также теряет трех министров — Жюстин Бенен, отвечающую за морские дела, Брижит Бургиньон, министра здравоохранения, и Амели де Моншален, министра экологических преобразований.

Эммануэлю Макрону придется сформировать правительственную команду, способную завоевать вотум доверия в новой Ассамблее после общеполитической речи премьер-министра Франции Элизабет Борн, запланированной на начало июля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром страны Элизабет Борн в Елисейском дворце на следующий день после выборов в законодательные органы.