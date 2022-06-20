Тегеран, , 16:02 — REGNUM Тегеран считает, что ядерная сделка в её прежнем варианте, то есть при участии США, ещё возможна, сообщает агентство Tasnim.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя иранского МИД Саида Хатибзаде, «поезд ещё не ушёл», хотя 45-й президент США Дональд Трамп и нарушил договорённость и Вашингтон вышел из сделки.

Тегеран со своей стороны согласен вернуться к выполнению обязательств, но при условии, что американцы отменять санкции, отказавшись от своей политики «давления», и вернутся к переговорам.

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