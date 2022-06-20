20 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:31 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили отсутствие на картах посольств разных стран островов Токто, спорные между Японией и Южной Кореей.

Острова Токто. Карта 1775 года, Япония

Согласно заявлению профессора частного Женского университета Сунсин Со Гён Док, острова Токто отсутствуют на онлайн-картах, предоставленных посольствами крупных стран.

«На карте посольства США в Южной Корее вообще не указаны ни Восточное море (пр. Японское море), ни острова Токто, однако на карте посольства Франции море указано как Японское, а острова — Лианкур», — написала профессор в социальной сети.

Известно, что результаты исследования основаны на картах, опубликованных на сайтах посольств восьми стран, таких как США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Китай.

«На сайте посольства Германии представлена карта Google Maps, на которой отмечено Японское море и острова Лианкур. С другой стороны, на сайте посольства Канады можно найти лишь pdf-файл карты, на которой не указаны Восточное море (пр. Японское море) и острова Токто», — добавила профессор Со.

Расположение островов Токто (Лианкур) в Японском море

Профессор частного университета добавила, что на сайтах посольства Италии и Японии представлены лишь карты, на которых показаны лишь районы, окружающие посольства, в то время как на сайтах посольства Великобритании и Китая карты не представлены вовсе.

«Дипломатическая катастрофа!» — пишет hana***.

«Да здравствует профессор, который делает то, что не может сделать правительство», — восхваляет choi***.

Группа рыбаков и женщины в корейской традиционной одежде ханбок на островах. 1935

«Почему Вы продолжаете поглядывать в сторону островов Токто и претендовать на них? Не раздувайте из мухи слона, а лучше держите свой рот на замке», — советует aton***.

«Противостояние между странами в разы хуже, чем отсутствие островов на карте. Комментаторы, вы больные люди. Вы должны в первую очередь думать о решении сложившейся проблемы», — считает hww1***.

«Они уже давным давно знают, что нынешняя администрация настроена «прояпонски», поэтому и ведут себя так», — пишет k681***.

«Люди, что «призвали «прояпонского правителя», теперь живут счастливо, однако я начинаю беспокоиться за будущее…» — беспокоится pica***.

«Это не такая большая проблема, на самом-то деле, но вся эта ситуация — переломная», — считает byeo***.

«Что Мун, что Юн, обе не были заинтересованы в сохранении территории», — выражает свое мнение pikt***.

ВМФ Республики Корея у островов Токто

«Раз так, то сотрите с лица земли остров Цусима», — предлагает leaf***.

«Ещё скажите, что такими национальными проблемами должен заниматься частный сектор…» — возмущается rose***.

«В прошлом вы так же внимательно следили за посольствами Японии?» — интересуется jinh***.

«Уверен, для прояпонских магнатов и «фальшивых» консерваторов острова Токто — японская территория», — предполагает tiho***.

«Мун, Юн, вас хоть немного интересует территориальная целостность государства?» — вопрошает das3***.