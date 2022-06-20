Вологда, , 16:01 — REGNUM Вологодский городской суд вынес обвинительный приговор местному журналисту Алексею Сизову. Он признан виновным в изнасиловани несовершеннолетних дочери и падчерицы, сообщает пресс-служба судов региона.

За решеткой Svopi.ru

«Суд, исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, пришел к выводу о виновности Алексея Сизова и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сизов арестован в зале суда немедленно», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сизов был задержан весной 2019 года. Суд над ним проходил в закрытом режиме.