Москва, 20 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Антон Германович (Силуанов — глава Минфина) говорит о том, что в ходе рассмотрения конкретных параметров бюджетной политики правительство может вернуться к таким решениям, что, конечно, снижает качество основных направлений, потому что это одно из базовых правил, которое бизнес кладет в основные свои оценки», — сказал он.

По его словам, неопределенность в части налоговых ставок снижает инвестиционные стимулы.

«Если бы было сказано, что ставки не будут трогаться, тогда это наоборот стимулировало бы», — отметил Кудрин.

Вместе с тем ранее Кудрин заявил о том, что в российской налоговой системе будет наблюдаться стабильность. «Хочу сказать, что принципиальное повышение налогов не предвидится в ближайшие годы. Это некая стабильность в налоговой системе, которая скорее радует», — сказал он.

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