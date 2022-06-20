Москва, 20 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Алексей Кудрин, основной этап карьерного взлета которого пришелся на конец XX и начало XXI века является одним из тех, кто породил и всячески продвигал бюджетное правило, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Tax Credits Бюджет

«На тот момент, когда над Россией висел огромный внешний долг, свеж в памяти был дефолт 1999 года, а относительное улучшение ситуации связывалось в первую очередь с удачной конъюнктурой нефтяного рынка, такая политика была оправдана.

Тогда важно было снизить зависимость от кредиторов и сформировать подушку безопасности, которая смогла бы (и смогла в реальности) обеспечить стабильность финансовой системы в случае ухудшения ситуации в мировой экономики.

К тому же, в памяти была еще свежа политика ельцинских времен, когда всю валюту в обязательном порядке выбрасывали на внутренний рынок, чтобы обеспечить высокий курс рубля, что лишало внутренних производителей любых шансов на конкуренцию с импортом.

И только обвал рубля после дефолта позволил российской промышленности и сельскому хозяйству начать восстановление. На этом фоне искусственное ослабление рубля было чуть ли не единственным инструментом для снижения вывоза капитала и развития экономики, а накопленные валютные резервы рассматривались как символ устойчивости финансовой системы.

Но с тех пор многое в мире изменилось, а Кудрин уже давно далек от экономики, которую он и в прошлые годы был склонен рассматривать упрощенно (достаточно вспомнить, что в июне 2008 года он называл российскую экономику «тихой гаванью», защищенной от мирового финансового кризиса, что наглядно опровергнуто было уже в августе того же года).

Кроме того, ещё в своей прежней каденции г-н Кудрин продемонстрировал склонность к неверной оценке приоритетов, выступив против наращивания военных расходов в угоду устойчивости бюджета. Дальнейшие события показали, насколько неверной была такая позиция.

Наращивать сегодня резервы, искусственно ослабляя рубль — довольно странная позиция. Если мы пытаемся перевести международную торговлю в рубли, то рубль должен быть крепким.

Более того, укрепление позиций рубля в международной торговле автоматически снижает роль всех остальных валют — так в чем же накапливать? Да, деньги, которые бюджет получает из-за удачной конъюнктуры, не должны порождать невнимательность к расходом, которая может обойтись дорого.

Но логичнее направить их на формирование будущих источников доходов, те же инфраструктурные проекты, образование, здравоохранение, те же военные расходы. Обеспечить бизнесу, вкладывающему в развитие производства в стране и создание новых рабочих мест, привлекательные условия кредитования», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что бюджетное правило в России может быть изменено в текущих условиях, но при этом важно сохранить его базовые принципы.

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