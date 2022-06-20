Москва, 20 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Указ о мерах по ликвидации последствий природных и техногенных пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Распоряжения главы государства направлены на оказание помощи пострадавшим гражданам, завершение первоочередных аварийно-восстановительных работ, ремонт поврежденного жилья и строительство нового.

В частности, правительству и Банку России поручено до 1 сентября проработать реструктуризацию кредитов пострадавшим от пожаров. Кроме того, до 1 августа правительство и региональные власти должны оказать поддержку гражданам, чьи дома пострадали от пожаров.

До 1 октября поручено оценить ущерб от пожаров, а до 15 ноября — завершить первоочередные восстановительные работы на пострадавших объектах.

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