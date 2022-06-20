Варшава, 20 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Польши по футболу Мацей Рыбус отстранён от команды и не поедет на чемпионат мира — 2022 в Катаре за то, что он остался в России. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

Светлана Бекетова Мацей Рыбус

Отмечается, что главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич пообщался с Рыбусом после тренировочного сбора команды.

«Тренер сообщил игроку, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды и не попадёт в заявку сборной Польши на чемпионат мира в Катаре», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Рыбус покинул московский «Локомотив» и подписал контракт с другим столичным клубом — «Спартаком».