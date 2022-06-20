Лондон, , 15:53 — REGNUM Судебные адвокаты намерены бастовать из-за оплаты труда, и это может привести к остановке работы судов, сообщает 20 июня The Telegraph.

Суд

81,5% членов Ассоциации адвокатов по уголовным делам проголосовали за отказ брать новые дела с понедельника 27 июня.

Сначала они намерены прекратить работу на два дня, 27 и 28 июня, затем на три дня через неделю, и так вплоть до полной забастовки с понедельника 18 июля. Затем забастовка станет бессрочной.

Это будет вторая забастовка в истории уголовной адвокатуры и первая с 2014 года, когда барристеры (адвокаты, ведущие дела в суде) и солиситоры (адвокаты, ведущую подготовку дел для ведения барристерами) устроили беспрецедентную массовую забастовку из-за планов правительства сократить оплату юридической помощи на 30%.

Забастовка Ассоциации адвокатов по уголовным делам проводится в знак протеста против 15-процентного увеличения бюджета на юридическую помощь, которое, по их мнению, является недостаточным. Они требуют как минимум 25-процентного увеличения.

Эта акция может остановить производство по 7 тыс. новых дел, которые поступают в суды ежемесячно.

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