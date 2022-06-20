Москва, 20 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Только ленивый не критиковал российские власти за строительство нефтепровода в Китай и развитие нефтеэкспортной инфраструктуры в портах Дальнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Проекты эти были очень долгосрочными и затратными, требовали привлечения китайских займов, изначально предполагали более низкие цены поставок, чем в Европу. Но вот настал момент, когда эта стратегия себя оправдала — есть очень емкий (не только из-за значительного потребления, но и из-за стремления формировать значимые запасы, при этом доступ на этот рынок Западу очень сложно перекрыть.

При этом Европа готова отказываться от российских углеводородов даже себе в убыток, так что не будь у России альтернативных каналов экспорта, это привело бы к удушению нефтедобычи в России.

То, что нефть поставляется в Китай с дисконтом к мировым ценам, сейчас, в условиях долгосрочных максимумов на рынке нефти, не критично для России.

При этом экспорт в данном направлении может осуществляться вне пространства доллара и евро, которые российским компаниям сейчас было бы затруднительно потратить на покупку оборудования, да к тому же они могут быть в любой момент конфискованы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти в мае — 8,42 млн тонн. Ранее в течение 1,5 лет эту позицию занимала Саудовская Аравия.

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