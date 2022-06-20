Грозный, , 15:53 — REGNUM Населённый пункт Тошковка в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождён от украинских нацистов. Об этом 20 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка», — напсиал глава Чечни.

Также он прикрепил к нему видеосообщение Чалаева, в котором последний сообщает о том, что Тошковка совместно с силами ЛНР была освобождена от киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за прошедшую неделю 291 раз обстреляли Донецк, в результате чего погибли 12 мирных жителей.