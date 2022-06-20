Пенза, 20 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. До 22 июня местами в восточной части Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Лесной пожар

В ночь на вторник, 21 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до +14 градусов.

Днем в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха составит +21…+26 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 20 по 24 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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