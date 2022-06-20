Комрат, Молдавия, 20 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Протестную акцию фермеров, анонсированную в Кишинёве, поддержат аграрии из Гагазуской автономии. Об этом сообщает интернет-портал Gagauznews.

Юний Брутус Стернс. Джордж Вашингтон — фермер в Маунт-Верноне. 1851 год

«Гагаузские фермеры уже подтвердили свое участие в этой общенародной манифестации», — говорится в сообщении.

Акция назначена на 21 июня. Фермеры возмущены тем, что в сложное время власти страны практически отказались поддерживать аграрный сектор. Они продолжают надеяться на лояльность руководства страны и объявили, что участие политических партий в акции недопустимо.

Стоит отметить, что после подорожания топлива в Молдавии на 40% за несколько месяцев правительство страны приняло решение компенсировать 2% затрат фермеров на заправку техники. Многие это сочли «оскорбительным» и отказались подавать заявки.