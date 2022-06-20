Элиста, , 15:54 — REGNUM В Калмыкии выявили хищение 11 млн рублей, выделенных на строительство ледового катка в Элисте. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 20 июня.

Горожане у кассы ледового катка в «Севкабеле» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе инспекции выяснилось, что в декабре 2019 года министерство спорта и молодежной политики Калмыкии заключило концессионное соглашение с компанией из Саратова. Документ предполагал создание катка с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения. Реализация проекта велась в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годов».

Строительство объекта завершилось в июле 2021 года. Однако концессионер выполнил работы на меньшую сумму, чем предусматривалось проектно-сметной документацией. Компанией было похищено более 11 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.