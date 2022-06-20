Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов считает, что вероятность рецессии в США на горизонте 12 месяцев возрастает, и можно выделить ряд факторов, которые могут этому способствовать. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 20 июня, комментируя данные опроса The Wall Street Journal, согласно которым вероятность того, что американская экономика может попасть в рецессию в ближайший год выросла до 44% с 28% в апреле.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего, ФРС повышает ставку высокими темпами 0,5-0,75% в 1,5 месяца из-за высокой инфляции. В целом повышение ставки должно привести к снижению объемов кредитования, что приведёт к сокращению потребления и инвестиций, что в совокупности может вызвать рецессию. Вторым фактором является сама по себе высокая инфляция (8,6%), что снижает реальные доходы и, соответственно, может снизить потребление (70% в структуре ВВП США). Кроме того, проблемы с цепочками поставок из-за вспышек COVID-19 в Китае приводят к дефициту товаров на полках, что также в свою очередь работает на снижение потребления и рост цен», — отметил аналитик.

В то же время, по его словам, есть факторы, которые говорят против рецессии. В первую очередь, это ситуация на рынке труда США. Безработица в США остаётся на низком уровне (3,6%), а доля трудоспособного населения растёт. Кроме того, опережающие экономические индикаторы на июнь говорят о росте. Так, индекс производственного PMI составляет 56 пунктов, а PMI услуг 53 пункта (показатели выше 50 пунктов сигнализируют о расширении активности).

«Согласно данным Бюро экономического анализа США, американцы более склонны не снижать потребление, а уменьшать сбережения до 5,6% от располагаемого дохода в 1 квартале 2022 года по сравнению с 7-8% до пандемии и 10-26% в пандемию. Свою роль играет и геополитический фактор. В частности, конфликт на Украине может быть позитивен для оборонно-промышленного комплекса США. Вероятный эффект может быть более $40 млрд в год (ленд-лиз) или 0,2% ВВП. Также рост туризма в этом году может быть более выражен — появляются новости о дефиците персонала авиакомпаний и аэропортов», — пояснил Куликов.

Он также добавил, что рецессия в Штатах на горизонте года возможна, но вряд ли она будет глубокой, так как множество факторов действуют в обоих направлениях. Как ожидается, рост ВВП США будет колебаться около нуля в наихудший момент.