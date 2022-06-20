Донецк, 20 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшую неделю 291 раз обстреляли Донецк, в результате погибли 12 мирных жителей, сообщил 20 июня мэр города Алексей Кулемзин.

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«За прошедшую неделю украинские вооруженные формирования обстреливали Донецк 291 раз, количество выпущенных снарядов, боеприпасов измеряется тысячами, обстреливается практически весь город», — сказал он в эфире Первого канала.

Кулемзин добавил, что в результате обстрелов погибли 12 мирных жителей, среди них один ребенок, ранены 93 мирных жителя, среди которых пятеро детей.