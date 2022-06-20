Донецк, 20 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 14:05 артиллерия противника нанесла удар с позиций в Новомихайловке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь украинских националистов попал посёлок Гольмовский.