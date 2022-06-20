Великий Новгород, 20 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Патриотический концерт «ZOV Отечества» пройдёт 24 июня в Великом Новгороде. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. Мероприятие будет посвящено всем тем, кто исполнял и исполняет свой воинский и гражданский долг, защищая Отечество.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Перед зрителями в 17:00 выступят ведущие творческие коллективы Министерства обороны России: Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова, ансамбли песни и пляски Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. На сцене выступит также ансамбль «Новороссия» из ЛНР. Помимо коллективов, авторские песни исполнят ветераны боевых действий.

Отметим, что кроме этого, на фестивале пройдет сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.