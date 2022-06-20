Москва, 20 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Немецкое издание комментирует распространяющиеся среди населения слухи. Они отражают, скорее, отношение немецкого народа к сложившейся ситуации, чем политическую реальность, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Реальность же состоит в том, что в данном случае немецкие власти не являются субъектом международной политики. Не в их силах повлиять на политику Киева, также не могут они реально изменить политику НАТО или ЕС в данном конфликте.

Да, теоретически, они способны задержать поставку каких-то вооружений, но украинское сопротивление, реально, держится не на оружейных поставках из стран НАТО, а на том, что Киев гонит на фронт пушечное мясо, подпирая его расстрельными командами из нацбатов и прикрывая своим же мирным населением. И даже без Германии поставщиков оружия достаточно.

То есть, в этих гипотетических переговорах Германии просто нечего предложить Кремлю. Тем более, что «унижение России», являющееся, якобы, одним из вариантов, между которыми выбирает Берлин, существует только в фантазиях западных пропагандистов.

И даже если бы она что-то предложила, гарантировать выполнение обещаний страна, лишенная суверенитета, не может», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией по украинскому вопросу, писали СМИ со ссылкой на статью эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа.

Читайте также: Берлин ведёт с Москвой тайные переговоры по Украине — СМИ