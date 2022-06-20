20 июня 2022 | Время чтения 10 мин

Галина Смирнова, , 17:26 — REGNUM В России могут появиться криптовалютные «челноки». Такой вывод как бы напрашивается, если сопоставить один из тезисов аналитиков апрельского бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды» и заявления представителей финансового рынка страны на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, авторы бюллетеня описывали возможные направления структурной трансформации российской экономики и ее этапы в условиях санкций — когда нарушилась работа многих производственных и логистических цепочек, связанных с экспортно-импортными и финансовыми операциями, а также взаимодействием с иностранными компаниями, объявившими о сворачивании деятельности в России. Сами сценарии трансформации, как тогда отмечали они, еще не определены, но, отталкиваясь от природы экономического спада и его последствий, специалисты обозначали свое видение дальнейшего развития событий.

Так, аналитики указывали, что адаптационная стратегия первого этапа, то есть при разрыве большинства прежде устоявшихся цепочек, предполагает поддержание текущей работоспособности, что включает в себя использование запасов (в т. ч. финансовых), поиск альтернативных зарубежных покупателей/поставщиков и транспортных маршрутов. На втором этапе — первичной подстройке компаний и производственных цепочек к новым условиям функционирования — импульс к росту, по мнению аналитиков, получат ремонтные и сервисные предприятия, а также вырастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний, способных наладить поставки от альтернативных зарубежных поставщиков, и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте).

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что наблюдатели тогда не согласились с выводами аналитиков в части возврата на рынок России «челноков», говоря о том, что, в отличие от 90-х, такие субъекты экономики априори не смогут конкурировать с крупными поставщиками товаров, к тому же на конкурентоспособность «челночной продукции», как отмечали они, сегодня могут влиять цифровые платформы, предлагающие товары по более низким ценам.

И вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ, как сообщают «Известия», заявила о том, что альтернативой для расчетов с иностранными партнерами может стать криптовалюта. Она может использоваться в международных платежах, если они «не проникают» внутрь российской финансовой системы. С одной стороны, ничего нового глава Банка России не сказала. Более того, из заявления по сути следует, что регулятор твердо стоит на той позиции, что иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону внутри России быть не может. С другой — директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на том же ПМЭФ в рамках сессии «Майнинг как локомотив роста цифровой экономики России», говоря о том, что отрасль криптовалют нуждается в регулировании и важно ускорить этот процесс, прийти к консенсусу с ЦБ по ряду вопросов, в то же время отмечал, что точкой соприкосновения одного ведомства (Минфина) и другого (Банка России) является позиция о том, что майнинг и расчеты могут касаться только внешнеэкономической деятельности.

«Касательно расчетов внутри страны, мы все-таки занимаем здесь консолидированную позицию с Центральным банком, что этого пока не нужно делать, потому что у нас единственный законодательно разрешенный способ расчета — рубли», — цитируют «Известия» заявление Ивана Чебескова.

О том, что российский бизнес может перейти на двусторонние расчеты в криптовалютах, но их волатильность настолько высока, что требуется клиринг, говорил на ПМЭФ и руководитель ИНП РАН Александр Широв. В таких расчетах, по его мнению, криптовалюта ничем не лучше волатильной турецкой лиры. Еще одним минусом крипты Широв назвал отсутствие контроля денежными властями, которые, по его словам, должны признавать такие расчеты и не считать их токсичными.

Блокчейн может быть полезен для внешней торговли, заявил и другой известный представитель финансового сообщества России.

Анатолий Аксаков в кулуарах ПМЭФ. «Одним из решений проблемы взаиморасчетов между поставщиками и получателями я вижу развитие блокчейна, распределенных реестров, и на базе новых электронных цифровых платформ осуществлять взаиморасчеты между Россией и зарубежными странами. На мой взгляд, в этом году будет зарегистрирован десяток новых электронных платформ. Компании смогут выпускать цифровые финансовые активы для обеспечения финансового и товарного оборота между своими партнерами сначала внутри страны, затем и на трансграничном уровне», — сказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынкув кулуарах ПМЭФ.

По словам Аксакова, в этом году уже может быть зарегистрирован десяток новых электронных платформ для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Напомним, что криптовалюта в России относится именно к таковым.

Криптобиржа David McBee

О возможности выпуска первых в России ЦФА до конца года Аксаков говорил в середине мая, во время Московского академического экономического форума. Глава думского комитета по финрынку заявлял тогда, что в стране идет активная работа над разработкой регулирования цифровых финансовых активов. Они, как отмечал депутат, станут основой для финансовых взаиморасчетов, чтобы «вся картина» взаимоотношений между компаниями была в распределенном реестре. Такие взаиморасчеты, по его словам, «в определенном смысле» могут стать альтернативой тем, которые сегодня существуют на основе доллара, евро и других валют.

Легализация и регулирование майнинга, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, также позволит регулировать энергопотребление, энергоподачу, «навести порядок» с работающими нелегально майнерами, создающими проблемы для энергопотребления в отдельных регионах. Кроме того, в апреле, как напоминало издание РБК, ЦБ провел закрытую встречу с Московской биржей, «СПБ Биржей», крупными брокерами и операторами информационных систем, на которой обсудил концепцию проведения торгов цифровыми финансовыми активами.

Однако не все участники встречи оказались в восторге от концепции Банка России. Как сообщал источник «Коммерсанта», биржи выступили тогда за проведение торгов, брокеры тоже преимущественно поддержали предложение регулятора. А вот операторы информационных систем отнеслись к нему скептически. В марте, как отмечал РБК, в реестр операторов информационных систем по управлению ЦФА вошел Сбербанк. Первой же компанией в реестре операторов информационных систем в начале февраля стал сервис токенизации Atomyze (Атомайз).

16 июня в ходе ПМЭФ российская платформа для токенизации активов «Атомайз», одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина, объявила, как указывает «Интерфакс», о планах по приросту аудитории до 500 тыс. — 1 млн клиентов в течение 3-5 лет за счет интеграции с сервисами «Тинькофф банка» и поддержки киберспортивного проекта «Игры будущего». По словам директора «Атомайз Россия» Екатерины Фроловичевой, сейчас аудиторию платформы составляют интересующиеся цифровыми финансовыми активами (ЦФА) клиенты Росбанка, соглашение с которым платформа подписала еще до покупки банка «Интерросом» в апреле. Теперь же платформа станет партнером «Тинькофф банка» по удаленной идентификации и расчетам.

«За счет удобства сервисов по идентификации и расчетам мы расширяем для «Атомайза» охват аудитории, которая будет откликаться на предложение ЦФА как формы инвестиций для диверсификации своего портфеля», — сказала глава «Атомайз», также отметившая, что в перспективе следующей формой взаимодействия может стать полномасштабный выход на аудиторию «Тинькофф инвестиций», которая пока изучается на вопрос готовности потреблять инструменты ЦФА внутри данного приложения.

Офис банка Тинькофф Tinkoff Bank

Российская платформа «Атомайз», указывает издание, — первый оператор информационных систем в РФ с правами на выпуск, обращение и обмен ЦФА, а также на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных кошельков и учетных записей. Платформа предназначена для токенизации спектра активов, включая финансовые обязательства, сырье и материалы, товары и услуги, и нацелена на упрощение процессов торговли, оборота и инвестирования в ЦФА как юридическими, так и физическими лицами. «Норникель», основным акционером которого является «Интеррос», планировал на площадке «Атомайз» предложить инвесторам из России цифровые продукты, обеспеченные выпускаемыми металлами. С 2020 года такие токены «Норникель» предлагал промышленным клиентам и инвесторам на нескольких европейских биржах. Относительно проекта «Игры будущего», уточняется, что это проект, находящийся на стыке науки, спорта и образования, сочетает в себе популярные киберспортивные дисциплины, состязания в виртуальной и дополненной реальности.

Участие в проектах по внедрению цифрового рубля и цифровых финансовых активов отметил и представитель Промсвязьбанка. Старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, выступая на ПМЭФ во время открытого диалога «Финтех-2022: шаг за горизонт», также сказал, что банк одним из первых предложил онлайн-кредитование бизнеса, в рамках которого клиенты могут в течение часа получить финансирование всего по двум документам.

Примечательно, но, несмотря на осторожность или опасливость в оценках относительно криптовалют, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, судя по заявлениям в интервью «Известиям», считает, что рано или поздно они займут свое место в расчетах. На вопрос, станет ли рубль единой валютой ЕАЭС, он высказал предположение, что «приоритет будет отдан электронным деньгам». «Цифра», по мнению Мясниковича, «более комфортно воспринимается психологически, в том числе национальными элитами».

«Это не вместо, а дополнительно. Смотрите, карта «Мир» — сегодня она работает во многих странах, несмотря на санкции и напряжение. Хотя ее прародителем является ЦБ РФ. Мы же сегодня все в цифре. Именно в ней мы храним сегодня все свои сбережения, паспортные данные — тоже в цифре. Кроме того, сегодня нужно думать и об информационной безопасности, потому что мы очень уязвимы от недоброжелателей — хакеров, которые тоже достаточно активны», — рассуждает председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Говоря об электронных деньгах, вы имеете в виду криптовалюту или какую-то другую?» — спросили «Известия» у Мясниковича.

«По ней у меня особое мнение , — ответил он. — Думаю, что наши центробанки будут ее большими противниками. Никто не хочет отдавать свою долю влияния. Ну, безусловно, мне представляется, что рано или поздно это будет. Но при этом нельзя создать какие-то препятствия, которые потом могут сказаться на людях. В Белоруссии президентом Александром Лукашенко уже подписан соответствующий указ об обороте электронных денег, криптовалюте, бирже с минимальными элементами госрегулирования. Надо просто трезво оценить, насколько мы готовы в полном объеме погрузиться в цифру», — резюмировал эксперт.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

О первой сделке с ЦФА в течение месяца заявил и Сбербанк. Зампред правления организации Анатолий Попов в преддверии ПМЭФ сообщил в интервью ТАСС, что сделка состоится на собственной платформе Сбера. Как сообщал в середине марта РБК, на платформе Сбера юридические лица смогут выпускать собственные ЦФА, приобретать ЦФА, а также совершать иные сделки, предусмотренные законодательством. Также издание сообщало тогда, что в криптореестр ЦБ была добавлена компания «Лайтхаус», на сайте которой утверждалось, что к ее платформе уже подключены предприятия «Трансмашхолдинг», «Метровагонмаш» и Тверской вагоностроительный завод.

Похоже, что роль «челночников» или, иными словами, их «возвращения» в «криптовалютном образе» на фоне как такового предполагаемого роста роли малого и среднего бизнеса в условиях необходимости импортозамещения преувеличена. Во всяком случае, пока складывается впечатление, что соперничать им с криптофинансовыми инвесторами не по зубам.