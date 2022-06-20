Москва, 20 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Удар украинских военных по буровым платформам «Черноморнефтегаза» — это государственный терроризм. Об этом посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник написал 20 июня в своём телегрма-канале.

Mchs.gov.ru Поисковая операция в Черном море

По его словам, произошло «сознательное пробивание дна в расчёте на совершенно определенную реакцию».

«Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»! Что это, если не государственный терроризм?» — написал Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об атаке ВСУ на три буровые платформы «Черноморнефтегаза». Всего ударов было три, в этом время на вышках находились 109 человек, 21 из них уже эвакуирован. Газ в Крым поступает в штатном режиме.

Читайте также: Аксёнов сообщил о трёх ударах по буровым вышкам со стороны Украины