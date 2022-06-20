Донецк, 20 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинских националистов попал посёлок Гольмовский. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 15:00 нанесён удар с позиций в населённом пункте Кодема. По Гольмовскому выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.