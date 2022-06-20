Уфа, , 15:50 — REGNUM Операция «Должник» стартовала в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ГИБДД See2me.ru

Сообщается, что данное мероприятие, которое продлится до 27 июня, проводится в целях выявления и привлечения злостных неплательщиков штрафов к установленной законом ответственности.

Отмечается, что при неуплате административного штрафа в установленный срок (60 дней), предусмотрен штраф в двукратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе молодые люди устроили «парикмахерскую» на проезжей части.