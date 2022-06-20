20 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление бывшего украинского дипломата о том, что Литва, осуществляя транспортную блокаду Калининградской области, создаёт повод для начала войны.

Елизавета Коробова, , 16:30 — REGNUM Заявление бывшего украинского дипломата Ростислава Ищенко о том, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Литва — беднейшая страна Европы. Ни производства, ни работы. Слушает команды дяди Сэма и больше ничем не занимается», — считает Игорь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия руководства Литвы следует оценивать не иначе как провокацию, чтобы вынудить Россию совершить какой-нибудь неосторожный шаг и поймать её в капкан.

«Они реально хотят нашу область блокировать? Не понимают, что ли, что им самим это дорого встанет? Мы-то своих не бросим, а вот Литва пожалеет потом об этом», — уверена Василиса Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что Литва — лишь пешка на шахматной доске, а играет ею против нас Америка.

«Ну, тут все и без гадалки понятно — неофашисты из Прибалтики будут гадить нам. Только звёздно-полосатый хозяин кость бросит — тут же на нас набросятся. Не загрызут, так покусают», — уверен Антон В.

Часть людей полагает, что самоопределение Литвы три десятка лет назад стало причиной, по которой оказалась возможна блокада Калининградской области.

«Что поделать, хозяин — барин. Литва — это отдельное государство, которое у себя на территории что хочет, то и делает. Не надо было литовцам давать права на самоопределение, раз не хотели такого исхода», — пишет Максим К.

Учения НАТО в Литве. Высадка десанта Фото посольства США в Литве

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям следует озаботиться защитой интересов не только жителей Калининградской области, но и наших людей в самой Литве.

«Надо срочно объявлять эвакуацию российских граждан из Литвы, прежде чем «искандерами» к Калининграду путь себе проложим. Нужно дать шанс выжить и мирным литовцам, мы же не звери какие-то. Надо заранее предупредить об ударе, чтобы тот, кто хочет, выехал в безопасное место», — предлагает Нина Л.

Нашлись и те, кто подискутировал на тему допустимости открытого разговора о войне между Российской Федерацией и Литвой.

«Вспоминается известная фраза Чехова про ружьё на стене. Вообще, все эти разнообразные «эксы», как я заметил, в принципе плохо следят за речью. Что наши, что западные. Благо, что уже ни за что не отвечают, потому и спросу с них особливо нема. Но такие вот и формируют пресловутое общественное мнение, которое выливается по итогу в обострение отношений с последующим вооружённым конфликтом», — считает Dmitry M.

«Раз против нас оказывают агрессию, то Россия не может этого не замечать. Надо давать ответ. Жёсткий, но тем не менее разумный, чтобы не сделать только хуже», — указывает Максим С.

Напомним, 20 июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко написал в своей колонке для «Украина. ру» о том, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, — это повод для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.