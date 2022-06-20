Москва, 20 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Курс доллара опустился до 55 рублей впервые с 2015 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

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Так, в 11:55 мск курс доллара снизился до 54,93 рублей. В настоящее время один доллар стоит 55,95 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство и Банк России работают над возвращением курса рубля к оптимальному уровню.

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