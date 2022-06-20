Брянск, 20 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Приговор 51-летнему жителю Брянска, виновному в убийстве водителя такси, вынес суд 20 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Экстремизм.рф Оглашение приговора

Установлено, что 16 марта в Фокинском районе города пассажир в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры набросился на 43-летнего таксиста. Злоумышленник дважды ударил водителя ножом в грудь, тот погиб на месте.

С учётом мнения прокурора суд назначил преступнику 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.