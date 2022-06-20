Сыктывкар, , 15:43 — REGNUM Вузы Коми подверглись хакерской атаке в день старта приемной кампании.

В числе пострадавших от DDOS-атаки оказался Сыктывкарский лесной институт.

«В настоящий момент ведутся работы по минимизации последствий DDOS-атаки. Это касается как серверных настроек, так и оптимизации скриптов сайта, для снижения нагрузки на веб-сервер. Вуз в ближайшее время постарается открыть доступ к ресурсу», — отметили в пресс-службе СЛИ.

Специалисты вуза говорят, что применяемый тип атаки на сетевые ресурсы не влечет потерю данных пользователей или несанкционированный доступ к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день начала приёмной кампании также подвергся DDos-атакам сайт Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Финэк).