Саратов, 20 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. На территории Саратовской области с 20 по 24 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Соответствующее предупреждение размещено на сайте Приволжского управления Гидрометцентра.

Противопожарная безопасность

Во вторник, 21 июня, местами по области пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 6-11 м/с с переходом на южный порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит около 20 градусов тепла, днем ожидается +30…+35 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 20 по 22 июня пожарная опасность 5 класса прогнозируется во всех районах Калмыкии. В эти дни в разы возрастает вероятность возникновения ландшафтных пожаров, пожаров в районе озёр.

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