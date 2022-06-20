Москва, , 15:41 — REGNUM Власти Литвы мало озабочены социально-экономическим положением своей страны и стремятся в первую очередь угодить Вашингтону, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Калининград guenter42

«Можно вспомнить, что одним из поводов для начала Ливонской войны, в результате которой одноименный орден прекратил своё существование, стал перехват тех товаров и нанятых в Европе мастеров, которые перемещались на Русь через его территорию.

Но во времена Ивана IV международное право находилось еще в зачаточном состоянии, сегодня же мы наблюдаем эпоху распада этого понятия. Даже в рамках объявленных Западом санкций данные ограничения являются незаконными, поскольку запрещено перемещение подсанкционных товаров не из ЕС в Россию, а из одного региона России в другой. Не говоря уж о статусе эксклава и условиях соглашения о вступлении прибалтийских государств в ЕС.

Тем не менее, власти Литвы понимают, что сейчас, пока российские Вооруженные силы РФ связанны боевыми действиями на Украине, они могут не опасаться того, что российская сторона прибегнет к ультиматумам и угрозе применения силы против страны НАТО.

Это, своего рода, ответная пощечина — НАТО не решилось открыто выступить против публичной порки своего вассала — Украины, а России предлагается проглотить беспредел в отношении своего эксклава.

Полагаю, военного ответа со стороны России и не будет. Тем более, что воздушные и морские коммуникации с Калининградской областью сохраняются. Видимо, будет жесткая дипломатическая риторика и ответные меры по ограничению поставки ряда товаров в Литву, в частности, нефти.

Однако надо признать, что нынешние власти Литвы мало озабочены социально-экономическим положением своей страны, стремясь в первую очередь угодить Вашингтону, который и оплатит им убытки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для начала военных действий является организованная властями Литвы транспортная блокада Калининграда, так как они этим нарушили право России на доступ к своей территории, заявил бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

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