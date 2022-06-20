Ижевск, , 15:36 — REGNUM Из Удмуртии в Китай 15 июня проконтролирована отправка еще 50 тонн сухой молочной сыворотки. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями.

ИА REGNUM напоминает, с начала года в КНР было отправлено около 150 тонн сухой молочной сыворотки.