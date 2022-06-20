Донецк, 20 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населённый пункт Гольмовский и Петровский район Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:05 и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:00 украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что сухопутная часть полуострова, и в том числе Крымский мост, максимально прикрыта силами противовоздушной обороны.