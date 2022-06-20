Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Роскачество, ФосАгро и Лига зеленых брендов по поручению Минсельхоза РФ разработают вертикально интегрированную «зеленую» стратегию. Об этом на круглом столе «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума объявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Документ стратегии будет содержать цели и задачи развития «зеленого» производства, оценку современного состояния и тенденции развития отрасли, возможные сценарии развития «зеленого» движения, основные риски, вызовы и возможности.

Пилотной отраслью для внедрения стратегии станет агропромышленный комплекс.

«“Зеленая» стратегия будет направлена на достижение целей устойчивого развития. Примечательно, что из 17 целей устойчивого развития ООН «зеленая» продукция связана как минимум с восьмью», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Для реализации стратегии будут внедрены ESG процессы, сформирован сегмент продукции с улучшенными характеристиками, введена экомаркировка и дана оценка такой продукции по жизненному циклу. Сегодня в различных сообществах с разных сторон подходят к реализации целей устойчивого развития. Кто-то берет только экологический аспект, кто-то маркировку, кто-то интегрирует в процессы принципы ESG. Необходима вертикаль, пронизывающая все: от целеполагания до продуктовой линейки. Стратегия должна этот вектор задать. И поэтому она нужна и государству, и бизнесу. Мы видим, насколько эффективно стратегическое планирование в других сферах. Необходима программа и в данной. Сформулировав основные ориентиры, мы поймем и ресурсы, привлечение которых будет необходимо для реализации целей устойчивого развития».

Стратегия с самого начала будет иметь расширенную географию. Площадкой для ее обсуждения станет ЕЭК, чтобы стратегия была единой для всех государств-участниц евразийского союза. Ранее было объявлено, что на платформе ЕЭК создадут единые требования к экомаркировке.

«С самого начала мы являемся активным участником проектов по созданию в России «Зелёного эталона» сельхозпродукции и сырья с улучшенными характеристиками. Для нас очень важно, что именно ФосАгро первой в России получила сертификат в рамках «Зеленого эталона», который подтвердил уникальную экоэффективность наших минеральных удобрений, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — На базе стратегии будут разработаны профессиональные курсы для подготовки специалистов АПК, способных на практике применять технологии производства улучшенной сельхозпродукции. Они будут интегрированы с комплексной образовательной программой, которую уже сейчас ФосАгро в тесном сотрудничестве с Минсельзохом реализует в ведущих аграрных вузах страны».

«Комплексная «зеленая» стратегия подразумевает включение в нее как «зеленой» продукции, так и ее «зеленого» устойчивого производителя. Это позволит объединить анализ всех элементов полного жизненного цикла продукта: экологичности и устойчивости его производства, чистоты используемых источников энергии, углеродного следа от упаковки и логистических перемещений, и, что не менее важно, экологическое воздействие от всей цепочки поставок, — заявила Председатель Лиги зеленых брендов, CEO Проекта +1 Анастасия Попова. — Именно системный подход к оценке продукта/услуги/производителя позволяет создать единый методологический механизм как основу экосистемы мер поддержки «зелёного» производителя. Это: оценка при получении «зеленого» кредитования, попадание на «зеленую» полку в ритейле или присвоение статуса «зеленого» поставщика».

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