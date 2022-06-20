Волгоград, 20 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 111 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в региональном оперативном штабе. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 486 пациентов.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 223 955 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 215 581 житель. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 6 888 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 22 человека.