Париж, 20 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Влияние аномальной жары на урожай зерновых во Франции, крупнейшем производителе зерна в Европейском союзе, будет несущественным и не является причиной для беспокойства, заявил 20 июня министр сельского хозяйства страны Марк Фесно, как передает Reuters.

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Отвечая на вопрос о возможном снижении урожайности из-за жары в интервью радиостанции France Info, Фесно уверил, что зерновые пострадают, «возможно, немного, но не так сильно, потому что мы уже в конце сезона».

По его словам, урожайность зерновых может «снизиться в относительном выражении, но не значительно» из-за совокупного эффекта высокой температуры прошлой недели и предшествующей весенней засухи в некоторых регионах.

Зернотрейдеры и аналитики также отмечают умеренный риск для посевов в результате экстремальной жары, так как французские посевы ячменя и пшеницы находятся уже в конце своего цикла роста.

На прошлой неделе температура в некоторых районах Франции достигала 40 градусов по Цельсию, по мере того как исключительно ранняя жара распространилась на север из Испании, а в воскресенье 19 июня грозы принесли прохладу.

Сильная жара вызвала дополнительные сомнения в перспективах урожая после засухи, из-за которой за последние недели пострадала часть французских посевов.