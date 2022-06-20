Москва, 20 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Если руководство Литвы думает, что Россия не предпримет ответных шагов в связи с началом блокады Калининградской области, то оно глубоко ошибается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Литва всегда считалась недружественным государством и до текущего года. Но, если Литва делает такие шаги, то она думает, что ответа на них не будет. И, видимо, забыла, что для Европы она — не витрина, для Европы Литва — задник. Задник, который может быть использован только для одного — для нападения на Россию. Больше ни для чего она Европе не нужна», — уверен собеседник ИА REGNUM.

«Учитывая, что целый ряд секторов экономики Литвы зависит от России и Белоруссии, то она понимает, что будет дано поручение, после которого никакие экономические контакты с литовскими предприятиями и бизнесмена проводиться не будут. Она должна осознавать, что будет ответная реакция», — отметил Антон Бредихин.

Напомним, что Литва перекрыла транзит для товаров и грузов в Калининградскую область.