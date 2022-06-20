Москва, , 15:32 — REGNUM Министерство финансов России подготовило и внесло в правительство РФ проект постановления, в котором предусматривается снижение ставки по льготным ипотечным кредитам. Об этом 20 июня сообщили в Минфине РФ.

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Согласно документу, льготная ставка будет снижена с 9% до 7%.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», — рассказали в министерстве.

Программа, по которой устанавливается льготная ставка, действует до конца 2022 года.