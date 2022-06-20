Сулейман-Стальский район, Дагестан, , 15:32 — REGNUM В Дагестане выявлена незаконная майнинг-ферма. При производстве криптовалюты её владельцы похитили электроэнергии на 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ». По факту хищения рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Майнинговая «ферма» Marco Krohn

Оборудована майнинг-ферма была на территории ООО «Дисард» в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Её владелец подключился к линии электропередачи в обход приборов учета, что позволило ему похитить более 8 млн кВт/ч электроэнергии.

«Здесь было обнаружено 122 действующих «асик-устройства», установленных для добычи криптовалюты. Энерговор незаконно использовал свыше 8 млн киловатт-часов почти на 45 млн рублей», — сообщили подробности в электросетевой компании.

Всего с начала 2022 года в Дагестане было выявлено 29 незаконных майнинг-ферм. Сумма ущерба, нанесенная их владельцами, составила около 95 млн рублей.