Симферополь, , 15:32 — REGNUM Сухопутной части Крыма и Крымскому мосту ничего не угрожает. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 июня в эфире телеканала «Крым 24», комментируя удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Аксёнов заявил, что вся территория полуострова и Крымский мост закрыты средствами противовоздушной обороны.

«По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что жителям и гостям Крыма ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня Украина нанесла три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Глава Крыма сообщил об эвакуации 21 человека из 109, находившихся на вышках.