Москва, 20 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что возможность таргетирования курса рубля маловероятна. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 20 июня в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Взятые ранее цели, который ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованы, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — пояснил глава Счетной палаты.

Валюты дружественных стран могут быть использованы для сбережения средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), отметил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

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